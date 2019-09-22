ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

14 لاعبا ممنوعون من المشاركة أمام الأهلي والزمالك.. اعرف السبب

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:52 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
يواجه 14 نجما من نجوم فريقي الأهلي والزمالك خطر التجميد عقب إعارتهم لأندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقرر مجلس إدارتي الأهلي والزمالك وضع بند في عقد إعارة نجوم الفرقتين يمنعهم من مشاركتهم في أي من المسابقات أمام أنديتهم.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بإعارة كل من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان و محمود الجزار وباسم علي لـ فريق الجونة بينما أعار ناصر ماهر لـ فريق سموحة وأحمد علاء لـ فريق طلائع الجيش ومحمد شريف لـ إنبي. 

وعلى الجانب الآخر قام مجلس إدارة نادي الزمالك باعارة محمد أشرف روقة لـ فريق سموحة ورزاق سيسيه وأحمد رفعت لـ الاتحاد السكندري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجونة يحصل على خدمات رباعي الأهلي

الجونة يضم نجم الاهلى رسميا

بـ 2 مليون جنيه.. الأهلى يعير محمد شريف الى إنبي لمدة موسم

مفرمة فى الأهلى والزمالك .. رحيل 31 نجما عن القطبين بـ الميركاتو الصيفى الجارى

شاهد.. وصلة رقص ساخرة للاعبي الاهلي في الجونة

150 صفقة فى الميركاتو .. طنطا يتفوق.. الزمالك مركز ثالث والاهلي قبل الأخير

ترشيحاتنا

وردة والمحمدى .. تعرف على أبرز ضحايا حسام البدرى فى منتخب مصر

لـ واتساب مثالي.. أفضل 4 حيل يجهلها الكثيرون

تعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. فيديو

عادات يومية قد تتسبب في إنهاء حياتك.. أبرزها البنطلونات الجينز

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

ناس خارجة من بكابورت.. شريف مدكور يوجه رسالة نارية لأعداء الوطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور

مكشوف من الجوانب.. درة تتألق بفستان مثير في مهرجان الجونة

اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل لجنة الحكام الرئيسية