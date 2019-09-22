14 لاعبا ممنوعون من المشاركة أمام الأهلي والزمالك.. اعرف السبب

يواجه 14 نجما من نجوم فريقي الأهلي والزمالك خطر التجميد عقب إعارتهم لأندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقرر مجلس إدارتي الأهلي والزمالك وضع بند في عقد إعارة نجوم الفرقتين يمنعهم من مشاركتهم في أي من المسابقات أمام أنديتهم.



وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بإعارة كل من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان و محمود الجزار وباسم علي لـ فريق الجونة بينما أعار ناصر ماهر لـ فريق سموحة وأحمد علاء لـ فريق طلائع الجيش ومحمد شريف لـ إنبي.



وعلى الجانب الآخر قام مجلس إدارة نادي الزمالك باعارة محمد أشرف روقة لـ فريق سموحة ورزاق سيسيه وأحمد رفعت لـ الاتحاد السكندري.