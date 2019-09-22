تريزيجيه أساسيا والمحمدي بديلا.. تشكيل ناري لـ أستون فيلا أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا التشكيل الأساسي، لمواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في التشكيلة الأساسية لـ ايتون فيلا، بينما تواجد أحمد المحمدي على دكة البدلاء.



وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:



حراسة المرى: توم هيتون.



خط الدفاع: جيليبريت - أنجليس - مينجس - تايلور.



خط الوسط: ناكامبا - ماكجين - جريليش.



خط الهجوم: تريزيجيه - أنور الغازي - ويسلي.