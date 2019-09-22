وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تتخذ الأمم المتحدة موقفا قويا من إيران

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، عن أمله في أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا قويًا من إيران.



وقال الوزير الأمريكي في لقاء أجرته معه شبكة "أيه.بي.سي" نيوز الأمريكية: "نأمل أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا قويًا من إيران، فأنا والرئيس دونالد ترامب نريد إعطاء فرصة للدبلوماسية مع طهران، ولا نعتقد بإمكانية إقناعها بالتصرف كدولة طبيعية".



وأوضح بومبيو: "الشعب الإيراني يريد التوصل إلى حل سلمي وعدم مشاركة نظامه في الإرهاب والفوضى".