تجديد حبس صاحب شركة باع هواتف مزودة بكاميرات مراقبة ممنوع تداولها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس صاحب شركة لبيعه هواتف على شكل ساعة يد مزودة بكاميرات مراقبة ممنوع تداولها بالسوق 15 يوما علي ذمة التحقيقات .



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على صاحب شركة لبيعه هواتف على شكل ساعة يد مزودة بكاميرات مراقبة ممنوع تداولها بالسوق فى عين شمس.



كان ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية شنوا حملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكنوا من ضبط "ي. خ. أ" 40 سنة صاحب شركة توريدات بعين شمس ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي لبيع وتداول هواتف على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرا داخلية ممنوع تداولها وهواتف محمولة أخرى مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات.



كما عثر بحوزته على 140 هاتفًا محمولًا مجهزة لتركيب شرائح اتصال بشبكات المحمول، تحقيق الاتصال اللاسلكي فيما بينها عن طريق 11 قناة حدود نطاق مكاني 500 متر، 22 هاتفا محمولا على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرات تصوير، 5 "نظارة مكبرة" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

