سقط من فوق السرير .. مصرع رضيع بالدقهلية

لقى رضيع مصرعه اثر سقوطه من أعلى سرير بمنزل احد اقربائه بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز بلقاس بمصرع هانى عبد الرحمن "عام واحد "سقط على رأسه مما أدى لحدوث نزيف داخلى ادى لوفاته.



بسؤال والدة الرضيع افادت بانها كانت تعد بعض الاغراض وتركت رضيعها مستلقى على سرير بالمنزل ولكنه سقط على رأسه وتوفى على الفور.



حرر محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة.