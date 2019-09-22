عرس ديمقراطى إماراتى على أرض مصر.. سفارة أبو ظبي بالقاهرة تفتح أبوابها للتصويت فى انتخابات الوطني الاتحادي.. رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%

السفير الإماراتي بالقاهرة خلال اليوم الأول للانتخابات:

رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% الإمارات أصبحت النموذج الأبرز في تعزيز ريادة المرأة في المشاركة السياسية نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة: مواطنو الإمارات أقبلوا علي الانتخابات في يومها الأول في سعادة









فتحت سفارة الإمارات بمصر، أبوابها منذ صباح اليوم، أمام مواطني الجالية الإماراتية بمصر، للمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الإمارات، والتي تستمر يومين في مقار السفارة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة.





وشهد اليوم الأول عدد من الناخبين الذين عبروا عن سعادتهم للمشاركة في تلك الانتخابات لما فيها من تعزيز المشاركة السياسية، وإيصال الكفاءات إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار.





وأكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، أن السفارة لن تألو جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمشاركة أكبر عدد من مواطني الدولة المتواجدين في مصر الشقيقة في تلك الانتخابات المهمة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الانتخابات التي تعبر بحق عن توجيهات القيادة الرشيدة في دعم الوطن وأبناء الإمارات.





وأكد السفير الإماراتى أن الانتخابات هذه المرة تأتي في إطار التمكين السياسي للمرأة بعد رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، تنفيذًا للقرار رقم 1 لسنة 1919 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أصبحت النموذج الأبرز في تعزيز ريادة المراة في المشاركة السياسية وصنع القرار وتبوأ أعلى المناصب القيادية.





كما أكدت مريم خليفة الكعبي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة رئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة بالقاهرة، إنه تم افتتاح اليوم الأول للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر على مدى يومين، مشيرة إلى إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات وسعادتهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني الذي يمثل إدراك المواطن الإماراتي لمسؤولياته الوطنية في اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، لطرح قضايا الوطن في سبيل العمل على إيجاد الحلول لها وتلبية الاحتياجات والتطلعات.





وأكدت إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تأتي في ظل إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين المواطن في جميع المجالات، وعلى رأسهم التمكين السياسي الذي يعتبر ذو أولوية وأهمية في تأهيل المواطن الإماراتي للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وفي الدفع بالتنمية الشاملة للدولة، موضحة أن هذه الدورة الرابعة للانتخابات ذات طابع مختلف نظرًا لقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حول رفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وهو ما ينم عن إيمان قيادتنا بقدرات وكفاءات المرأة الإماراتية ودورها الفعال في العملية والتنمية السياسية في الإمارات.



