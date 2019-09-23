الإفتاء تحذر من قطع الصلة والبر مع 4 أقارب مهما كان السبب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم وبر الأرحام من الأمور التي شدد عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وحث عليها رسوله –صلى الله عليه وسلم- في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة.



وحذرت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مجافاة أربعة أقارب، وهم : «الأب والأم والأخ والأخت»، قائلة: أربعة لا تجافهم : ( أباك، أمك ، أخاك، أختك)، والمجافاة بمعنى أهمله وأعرض عنه، قطع الصِّلةَ معه وقطع بِرَّه.



وأوضحت أن الإسلام يأمرنا بأن نحب والدينا وإخوتنا وأقاربنا ومعلمينا، وبحب هؤلاء نحب وطننا الذي يجمعنا بهم على أرضه الغالية، منوهًا بأن صلة الرحم ثوابها عظيم وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».



وأضافت أن كل ما ورد في صلة الأرحام من قبيل النفع والبركة، والله سبحانه وتعالى لاينظر لقاطع رحم، فصلة الرحم شيء أساسي في ديننا الإسلامي، مضيفًا أن صلة الرحم ليست العبرة أن تصل من وصلك لكن أن تحسن لما أساء إليك، مشيرة إلى أنه إذا كانت صلة الرحم يتبعها وصول للأذى، فإنه يجوز للإنسان تجنب الاختلاط بدرجة تؤذيه، على أن يقتصر على صلة الرحم فقط.



وتابعت أن المقرر في مثل هذه الحالة من الأذى كما ورد في الحديث، أو كما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار».



