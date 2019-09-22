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أخبار العالم

حكومة هونج كونج تتعهد بإيقاف العنف والحفاظ على النظام الاجتماعي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" اليوم /الأحد/ أن حكومة المنطقة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف العنف والفوضى والحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية العمال.

وقالت لام - في كلمة خلال حفل استقبال استضافه اتحاد نقابات عمال هونج كونج اليوم للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - إن أعمال العنف المستمرة لها تأثير كبير على عمل وحياة العمال، مشيرة إلى أنه بفضل الوحدة والعمل الجاد، وبدعم الحكومة المركزية الصينية ستشهد هونج كونج مستقبلا أفضل.

وقدمت التهاني لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها، لافتة إلى أنه "خلال الـ70 عاما الماضية، حققت الصين إنجازات كبيرة بفضل وحدة شعبها في تخطي الصعوبات، وجذبت إنجازات الصين انتباه العالم ولعبت دورا متزايد الأهمية في العالم".

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