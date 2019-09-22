اتحاد العمال: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول هدم جهود الدولة

اعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتجارة، ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية ، مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى استنكاره كافة محاولات القوى السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة أو من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية هدم جهود مؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدودى الدخل والمهمشين.



وتؤكد مجالس الاتحاد العام لعمال مصر، على دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات أعضاء حزبى (الدستور، التحالف الشعبى الاشتراكى) لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.



وشددت مجالس الاتحاد علي دعم كافة مؤسسات الدولة وبالأخص وزارتى (الدفاع – الداخلية) لتحقيق أمن واستقرار البلاد.