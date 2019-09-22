مخرج تليفزيوني: الإخوان تسعى لإفقاد المصريين ثقتهم في الجيش ..فيديو

أكد المخرج تامر الخشاب أن الإخوان يلجأون إلى بعض أنواع الاحتيال من خلال التركيز على بعض السلبيات التي كانت موجودة من خلال ترميم مبنى بالإسكندرية فروجوا لشائعة أن الجيش يقوم بحبس إسكندرية من خلال تقرير كاذب لهم لأنهم يعلمون أن الجيش هو من يحمي مصر ويسعون بكل الطرق لإسقاطه.



وأضاف المخرج تامر الخشاب خلال وجوده ضيفا على فضائية اكسترا نيوز أن الإخوان لجأوا إلى تهويل الأحداث والسعي دائما نحو تزييف الحقائق.



وتابع المخرج تامر الخشاب أن الجماعة الإرهابية تسعى لنزع الثقة من نفوس المصريين وإفقادهم ثقتهم في الجيش وهو ما لم يحدث.



وأشار المخرج تامر الخشاب إلى أن جماعة الإخوان تلعب من خلال تزييف للحقائق على الشعب المصري لأن الشعب قوة ضاربة حطمت أطماعهم.



