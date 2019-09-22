ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

على جمعة: النبي كان يحب التفاؤل فى كل شىء

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:00 م
كيف كان تفائل النبى
كيف كان تفائل النبى
الفكر الديني
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي ﷺ كان يُحب الفأل الحسن فى كل شىء؛ فكان دائم التفاؤل، وهذا لا يتأتى إلا من قلب رحيم.

واستشهد«جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك» بما روى عن أنس - رضى الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة، والكلمة الطيبة»؛ فكان ﷺ يعجبه الفأل الحسن ويكره التطيُّر بالشر، ويكره التشاؤم؛ ولكنك تجد احدهم يقرأ في الصباح حظك اليوم بالجريدة، ثم يبدأ يتشاءم، ويتطير، يسمع غراب فيفعل هكذا، ويتشاءم أبدًا.

واستدل أيضًا بما ورد عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» أخرجه ابن ماجه.

وأوضح المفتى السابق أنه فى الفأل تقوية للنفس، وتقوية للعزيمة، ومعونة أيضًا على فعل الخير، وعلى الربح في هذه الحياة الدنيا؛ مبينًا: أن الفأل بما فيه تقوية للعزائم، ومعونة على الربح فهو باعثٌ أيضًا على الهمة، والعمل الصالح.

مختتمًا: "إذن التفاؤل قيمة يعيشها الإنسان عندما يكون قلبه منفتحًا على العالم، محبًا للدنيا، ومحبًا للآخرة؛ وبذلك يجلب السعادة إلى النفس، وإلى القلب، ويتم ترويح المؤمن، ويتم له السرور والحبور".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المفتي السابق يصحح اعتقادًا شائعًا عن الموت يوم الجمعة

هل الموت يوم الجمعة حسن خاتمة .. فيديو

الأزهر لـ الطلاب: عليكم بالتفاؤل وابتعدوا عن المتشائمين

الأزهر يوجه رسالة للطلاب.. تعرف عليها

علي جمعة: التفاؤل قيمة يعيشها الإنسان المحب للعالم

نصائح الأزهر لـ الطلاب عن كيفية التعامل مع المعلم

ترشيحاتنا

كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

كارثة .. 3 فيروسات قد تؤدي للإصابة بالسرطان

حسام البدري يعلن تشكيل الجهاز المعاون له في منتخب مصر .. الأربعاء

أرقام الأهلي التاريخية في الدوري قبل مواجهة سموحة

شاهد.. ملخص وأهداف ليفربول ضد تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي

إنجى على تتعرض لـ وعكة صحية شديدة وتدخل المستشفى.. ونجمة شهيرة تدعمها

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو

مفاجآت مدوية.. حسام البدرى يعلن أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني