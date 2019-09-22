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رياضة

مصر للمقاصة يقلب الطاولة على أسوان ويفوز 3 - 2 في الضربة الأولى

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:50 م
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
ياسمين تيسير
حقق فريق مصر للمقاصة فوزا غاليا 3 / 2 على فريق اسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الاول لـ بطولة الدوري الممتاز.

تقدم فريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف على فريق مصر المقاصة في الشوط الأول .

تقدم فريق مصر المقاصة في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق خالد أوتشوا .. وتعادل اسوان في الدقيقة الـ 33 عن طريق محمود نعيم واضاف أحمد عبد الظاهر الهدف الثاني لـ اسوان في الدقيقه 38.

وفي بداية أحداث الشوط الثاني تعادل فريق مصر للمقاصة في الدقيقة 64 عن طريق عمرو مرعى الذى نجح فى اضافة الهدف الثالث فى الدقيقه 82 .

وتمسك مسئولو نادى أسوان بعدم إذاعة المباراة بسبب عدم حصول النادى على مستحقاته المالية.

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