جيوميست 2019 .. تنمية مستدامة للبنية التحتية في مصر والعالم العربي





تحت رعاية مجلس الوزراء و وزارة الإسكان و وزارة النقل و وزارة الري ، تقام النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي "جيوميست 2019" خلال شهر نوفمبر القادم بعنوان (نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والعالم العربي)، والذي يحظي برعاية حكومية موسعة.





المؤتمر والمعرض يقوم بتنظيمه المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية بالإشتراك مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى مجالات البنية التحتية.



و خلال المعرض سيتم عمل العديد من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى الإرشاد نحو تحقيق التنمية في البنية التحتية للدول وذلك بواقع 30 محاضرة و6 ورش عمل و 7 دورات تدريبية، يقوم بالقائها مجموعة من أهم الخبراء الدوليين المتخصصين في شتى مجالات البنية التحتية المستدامة.



الجدير بالذكر أن رؤساء الجمعية الأمريكية والجمعية الدولية للكباري والجمعية الدولية لهندسة الأساسات سيشرفون المؤتمر بالحضور وإلقاء محاضرات رئيسية عن حالة البنية التحتية فى أمريكا الشمالية وأوروبا، وماهي التوصيات الواجب إتباعها فى العالم العربي للنهوض بحالة البنية التحتية الحالية والمستقبلية.