بعد وفاة طفلة وإصابة ربة منزل.. متى يتوقف إطلاق الرصاص بالأفراح ؟

لقيت طفلة 11 عاما مصرعها، يوم السبت الماضي، إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات زفاف بقرية طنان مركز قليوب.

أطلق استورجي الرصاص ابتهاجا بهذه المناسبة وخرجت إحدى الطلقات واستقرت في وجه وصدر المجني عليها، وتم حبس المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، لطفلة مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسرى، وتوفيت فور وصولها للمستشفى وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

أطلق استورجي الرصاص ابتهاجا بهذه المناسبة وخرجت إحدى الطلقات واستقرت في وجه وصدر المجني عليها، وتم حبس المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، لطفلة مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسرى، وتوفيت فور وصولها للمستشفى وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومطلع الشهر الحالي، أصيبت ربة منزل بطلق نارى أثناء وقوفها بشرفة منزلها بشبرا الخيمة، وذلك خلال قدوم حفل عرس، حيث أطلق أحد المدعوين عدة أعيرة نارية فى الهواء فأصابت المجنى عليها وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام بين الحياة والموت، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

ومطلع الشهر الحالي، أصيبت ربة منزل بطلق نارى أثناء وقوفها بشرفة منزلها بشبرا الخيمة، وذلك خلال قدوم حفل عرس، حيث أطلق أحد المدعوين عدة أعيرة نارية فى الهواء فأصابت المجنى عليها وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام بين الحياة والموت، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وكان هناك دعوى إلكترونية لوقف إطلاق النار بالمناسبات بعد تعدد حالات الوفاة، وتم تداول هشتاجات عديدة أبرزها "غير عاده.. أنقذ روح، وفرحكم وفرحتنا، و اوقفوا اطلاق النار في المناسبات".

وكان هناك دعوى إلكترونية لوقف إطلاق النار بالمناسبات بعد تعدد حالات الوفاة، وتم تداول هشتاجات عديدة أبرزها "غير عاده.. أنقذ روح، وفرحكم وفرحتنا، و اوقفوا اطلاق النار في المناسبات".

وكانت مروة قناوي، هي صاحبة المبادرة، والدة الطفل يوسف العربي، الذي توفي أثر إطلاق نار، حيث أُصيب برصاصة في رأسه في مايو 2017 بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفرت عن مصرعه، ودخلت في مرحلة إضراب حتي يتم الحكم وتسليم الجناة.





وصدر أمر ضبط وإحضار للمتهمين لكن لم ينفذ، ومع اقتراب الذكرى الثانية لرحيل يوسف، دفعها الأمر لإعلان إضرابها عن الطعام بعد أن سلكت كل الطرق القانونية لتأخذ حق ابنها، لكن المتهمين الأساسيين أحرار، المتهم الأول "طاهر.أ" والمتهم الثاني خالد. ع"، وصدر ضدهم حكم بـ7 سنوات، وقاما بتسليم أنفسهما في نهاية الأمر.





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