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مرأة

لو عاوزة البيت مريح .. تعرفي على 4 طرق تجعل منزلك أكثر هدوء

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:25 م
صدى البلد
قسم المرأة
الشعور بالراحة في المنزل أفضل ما يمكن أن يشعر به أي شخص، لذلك من الجيد أن يكون جو المنزل مريح، ويمكن تحقيق ذلك بإتباع بعض النصائح البسيطة، سواء كانت نصائح خاصة بأختيار الأثاث أو ألوان الطلاء بالإضافة لإكسسوارات المنزل كالشموع والبراويز التي من شأنها جعل المنزل أكثر راحة وجمال، فسنعرض بعض النصائح كما أشار موقع "wikihow".

- ترتيب الأثاث :-
سهولة التحرك في المنزل من أكثر الأمور التي تجعل المنزل مريحًا، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا هو الهدف الرئيسي عند ترتيب الأثاث بالمنزل، مع مراعاة وضع الأثاث بشكل يسهل المحادثة اذا كان هناك أشخاص كثيرة بالغرفة.

- ألوان الطلاء :-
من أكثر الأمور التي تساعد في الشعور بالراحة بالمنزل هي ألوان الطلاء، كما يمكن للطلاء أن يعطي شعور بأتساع أكبر في المكان.
ستكون الألوان الناعمة والمحايدة كألوان الباستيل أختيار رائع لأنها تعطي إنطباع بالهدوء، كما سيكون من الجيد أستخدام بعض الألوان الدافئة فكل شخص يقوم بالأختيار بينهم حسب رغبته.

- الإضاءة :-
للإضاءة دور كبير في جعل المكان أكثر راحة، إذا كنا نقوم بأمر هام كقراءة شئ ما سيكون من الجيد وجود إضاءة ساطعة، لكن إذا كنا نرغب في جو هادئ ومريح ستكون الإضاءة الناعمة أفضل أختيار.

- استخدام اكسسوارات المنزل :-
اكسسوارات المنزل فيما بين الشموع وبعض التحف الصغيرة والبراويز والصور ايضًا هي متروكة لكل شخص حسب رغبته وذوقه، لكن لا شكا أن أستخدام بعضها أو جميعها بشكل متناسق سيزيد من جمال وراحة المنزل .

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