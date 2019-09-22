المحرصاوي يكرم منتخب الأزهر للجوالة والطلاب يعرفون زملاءهم الجدد بالكليات

كرم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة منتخب الجامعة للجوالة الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجامعات في الدورة القمية لجوالي الجامعات المصرية الذي انعقد بجامعة عين شمس.



وقال محمد قاسم مدير إدارة الجوالة إن فريق الجامعة حصل المركز الأول وعلى قائد مميز على مستوى الدورة وعلى جوال مثالي على مستوى الوفد وعلى مسامر مثالي على مستوى الجامعات المشاركة.



وحرص فريق أزهريون على المنهج وفريق أزهري من أجل مصر، على الترحيب بزملائهم الجدد في جامعة الأزهر، ومساعدتهم في التعريف بأماكن الكليات والخدمات التعليمية.



وأكد أعضاء الفريق، أن خدمة الطالب الجديد وتعريفه بجامعته هو أحد الأساليب لغرس روح المحبة بين الطلاب، وتأكيدا لقيم التعاون بين طلاب جامعة الأزهر من مختلف المحافظات، مؤكدين أنهم يحاولون إحياء وتفعيل الأنشطة الطلابية داخل الجامعة مرة أخرى.



كما استقبلت كلية العلوم بنات برئاسة الدكتورة آمال صلاح عميدة الكلية، الطالبات الجدد وقامت طالبات أصدقاء الجودة باصطحابهن لجولة تعريفية بأقسام الكلية كما عرفت رئيسة قسم رعاية الطالبات بالأنشطة الطلابية المختلفة وكيفية المشاركة فيها.