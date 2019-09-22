سفارة السويد بـ القاهرة تعلن وظيفة جديدة .. تعرف عليها

أعلنت سفارة السويد عن وظيفة شاغرة للمواطنين المصريين وكذلك الجنسيات الأخري ممن لديهم اقامة دائمة في مصر للعمل كموظف ترويج تجاري، لافتة الي ان أخر ميعاد للتقديم هو السادس من اكتوبر القادم.
ويتمثل دور المسئول التجاري في دعم الأعمال السويدية في مصر وذلك تحت إشراف السكرتير الثاني للشئون الاقتصادية والسياسية والثقافية ، وبالتعاون الوثيق مع السفير ومع المعهد السويدي في ستوكهولم والسويد للأعمال في دبي.
وتتمثل مهام الوظيفة الجديدة في تطوير وتنفيذ أنشطة السفارة المتعلقة بالتجارة وترويج الأعمال ،وإنشاء وصيانة شبكة في المنطقة ذات الصلة ؛ ومسؤول عن الأنشطة الترويجية المتعلقة بالأعمال والتجارة والتعليم العالي ؛ وكذلك تخطيط وإدارة المشاريع والأحداث مع التركيز على دمج الأنشطة التجارية؛ وتقديم المشورة والتوجيه للمؤسسات والشركات والمجموعات السويدية التي تبحث عن فرص في مصر بجانب المشاركة في التخطيط السنوي والاستراتيجي داخل السفارة.
وعن المؤهلات المطلوبة للوظيفة بيًن الإعلان انها تتمثل في دراسات على مستوى الجامعة في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية أو غيرها من مجالات الدراسة ذات الصلة الوثيقة ، وأن يكون لديه خبرات في الترويج للأعمال ؛ وخبرات في الاتصالات الخارجية ، سواء المنطوقة والمكتوبة وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي ؛ وأن يتمتع بمهارات اتصال ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية. معرفة اللغة السويدية هي علامة زائد ، ولكنها ليست شرطا.
يُطلب من المتقدمين المؤهلين تقديم طلباتهم عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected] علي أن يتضمن الطلب خطابًا شخصيًا وسيرة ذاتية ومراجع حيث سيتم النظر في الطلبات المقدمة قبل 06 أكتوبر 2019 فقط.
ويتمثل دور المسئول التجاري في دعم الأعمال السويدية في مصر وذلك تحت إشراف السكرتير الثاني للشئون الاقتصادية والسياسية والثقافية ، وبالتعاون الوثيق مع السفير ومع المعهد السويدي في ستوكهولم والسويد للأعمال في دبي.
وتتمثل مهام الوظيفة الجديدة في تطوير وتنفيذ أنشطة السفارة المتعلقة بالتجارة وترويج الأعمال ،وإنشاء وصيانة شبكة في المنطقة ذات الصلة ؛ ومسؤول عن الأنشطة الترويجية المتعلقة بالأعمال والتجارة والتعليم العالي ؛ وكذلك تخطيط وإدارة المشاريع والأحداث مع التركيز على دمج الأنشطة التجارية؛ وتقديم المشورة والتوجيه للمؤسسات والشركات والمجموعات السويدية التي تبحث عن فرص في مصر بجانب المشاركة في التخطيط السنوي والاستراتيجي داخل السفارة.
وعن المؤهلات المطلوبة للوظيفة بيًن الإعلان انها تتمثل في دراسات على مستوى الجامعة في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية أو غيرها من مجالات الدراسة ذات الصلة الوثيقة ، وأن يكون لديه خبرات في الترويج للأعمال ؛ وخبرات في الاتصالات الخارجية ، سواء المنطوقة والمكتوبة وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي ؛ وأن يتمتع بمهارات اتصال ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية. معرفة اللغة السويدية هي علامة زائد ، ولكنها ليست شرطا.
يُطلب من المتقدمين المؤهلين تقديم طلباتهم عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected] علي أن يتضمن الطلب خطابًا شخصيًا وسيرة ذاتية ومراجع حيث سيتم النظر في الطلبات المقدمة قبل 06 أكتوبر 2019 فقط.