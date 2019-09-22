بوثائق مزورة.. رجل مطلوب أمنيًا لتطليق زوجته دون علمها.. تفاصيل مثيرة

تطارد السلطات الأمنية بولاية تكساس رجلًا مطلوب للعدالة، بسبب تطليق زوجته دون علمها.



ووفقًا لصحيفة فوكس نيوز" الأمريكية، زعمت سلطات الولاية أن بول نيكسون البالغ من 51 عاما طلق زوجته عبر وثائق مزورة ومن دون علمها .



وقالت زوجة نيكسون للمحققين في 14 مايو إن زوجها 'قدم طلبًا للطلاق وأكمل كامل الإجراءات دون علمها أو موافقتها، وأن المحكمة أكملت بالفعل جميع جلسات الاستماع وقدمت مرسوم الطلاق النهائي'.



وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن نيكسون، من مقاطعة هاريس، قدم 'العديد من الوثائق المزورة والمعلومات المزورة' إلى محكمة محلية، 'بما في ذلك تنازل مزورة من الخدمة' وتوقيع مزورة من كاتب العدل في محاولة لطلاق زوجته، وذلك وفقا لبيان صحفي نشر على صفحة الشرطي الفيسبوك.

