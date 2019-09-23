لأول مرة .. طائرة دون طيار تعطل العمل في مطار دبي 15 دقيقة.. القصة كاملة







ودعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار. وعللت مؤسسة مطارات دبي هذا الإجراء بأنه إجراء احترازي حفاظاً على السلامة، مؤكدة على حظر استخدام هذا النوع من الطائرات بالقرب من المطار.





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">إغلاق مطار دبي الدولي لم يتجاوز 15 دقيقة وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة. وتؤكد السلطات المختصة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.</p>— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) <a href="https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1175779025794543618?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





من جانبها، فقد أوضحت مؤسسة طيران الإمارات ان مطار دبي الدولي قد تم توقيف حركة الطيران فيه بصورة مؤقتة ولفترة وجيزة من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بعد الظهر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في تحويل رحلتين لها وذلك للاشتباه بوجود طائرة صغيرة بدون طيار "درون" في المجال الجوي المحيط، وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي.





وفي التفاصيل ذكرت أن الرحلة "إي كيه 433"، القادمة من بريسبين وسنغافورة قد تم تحويلها إلى مطار آل مكتوم، والرحلة "إي كيه 511" الآتية من دلهي تم تحويلها إلى مطار الشارقة الدولي، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التأكد من خلو المجال الجوي لمطار دبي الدولي من اشتباه لوجود أي طائرة "درون" التي قد يستخدمها بعض الأفراد في محيط المطار مع إغفال التحذيرات التي سبق وأن أصدرتها السلطات المعنية من ممارسة هذا السلوك الخاطئ الذي يضع صاحبه موضع المسائلة القانونية لما يمثله من خطورة.

وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي. وقامت طيران الإمارات بتوفير خيارات بديلة أمام الركاب الذين فاتتهم رحلات المتابعة، بما في ذلك توفير إقامة فندقية في دبي حسب الحاجة. وإذ تأسف طيران الإمارات عن أي إزعاج نتيجة هذه الإجراءات الضرورية، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها في غاية الأهمية ولن يتم المساس بها على الإطلاق".

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إغلاق مطار دبي الدولي لمدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، لأول مرة منذ تأسيس المطار عام 1960.ووفق العديد من الصحف الإمارتية، التي نقلت عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أخبار إغلاق مطار دبي الدولي لمدة لم تتجاوز 15 دقيقة، وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار.