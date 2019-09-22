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برلمان

بتكلفة 21 مليار جنيه .. برلماني: نهضة صناعة الغزل والنسيج خلال عامين

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:42 م
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج
ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بتصريحات وزير قطاع الأعمال العام التى أكد فيها اهتمام القيادة السياسية بتطوير صناعة الغزل والنسيج، لما لها أهمية كبرى وأن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن تأكيد الوزير أن استشاريا عالميا أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وأنه تم توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وأن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يؤهل الشركة للمنافسة محليا وخارجيا في الأسواق العالمية والتحول إلى الربحية مما يعود بالنفع والخير على العاملين بها.

وتابع: تؤكد جدية الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لإنقاذ هذه الصناعة الوطنية بعد الإهمال والترهل الذي أصابها لعدة عقود وجعلها جثة هامدة بعد أن كانت مصر فى مقدمة الدول الصناعية الكبرى فى هذه الصناعات الاستراتيجية.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بسياسات وزير قطاع الأعمال العام فى توفير التمويل اللازم للتطوير من خلال التصرف في الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني تجاري، بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، معربا عن ثقته فى قدرة الحكومة فى النهوض بهذه الصناعة الوطنية والاستراتيجية وحل مشكلاتها وأزماتها.

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