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رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو للمقارنة بين الاستقرار وخراب البلاد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:35 م
من فيلم يقارن بين
من فيلم يقارن بين الاستقرار وخراب البلاد
عمرو ممدوح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة للمقارنة بين الدولة واللادولة، والخراب والإعمار، وما يحدث في الدول المجاورة من حروب أهلية.

ويتضمن الفيديو لقطات مصورة، تعود لعهد جماعة الإخوان، وماذا كانت تشهده مصر خلال هذه الفترة من تخريب، والمقارنة بينها وبين فترة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويظهر في الفيديو، لقطات من احتفال مصر بذكرى حرب أكتوبر، والذي تم استهداف الرئيس الأسبق محمد أنور السادات فيه، إلى جانب عرض مشاهد لدول مجاورة تعاني، بعدما كانت منذ 10 سنوات فقط دول عامرة ينعم أهلها وشعبها بالاستقرار، ولكن "آفة حارتنا النسيان".

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