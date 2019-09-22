ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالخل والماء.. 3 خطوات تجعل شاشة التليفزيون نظيفة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
قسم المرأة
التليفزيون من الأجهزة المنزلية التي يجب أن نعتني بها بإستمرار، ولكن بطريقة أكثر حذرًا عن غيره، لكونه جهاز كهربائي، فبإمكانك تنظيفه بطريقه آمنة وبسيطة، دون الحاجة لمنظفات أو طرق معقدة، فنقدم لك طريقة تنظيف التلفاز في 3 خطوات وفقًا لموقع "thekitchn".

إيقاف تشغيل التلفزيون
إن إضاءة التليفزيون لا تجعلك تلاحظ الغبار أو المناطق غير النظيفة على التلفاز، ولكن عند غلقه ستكون الرؤية أكثر وضوحًا، ويمكنك ازالة الغبار، وبصمات الأصابع بكل سهولة.


قطعة قماش جافة
استخدم قطعة من القماش جافة وليست خشنة حتى لا تجرح شاشة التلفاز، ثم اعمل على ازالة الغبار برفق.

استخدم منظف
لا يمكنك استخدام اي نوع منظف حتى لا يضر بشاشة الجهاز الخاص بك، فعليك بعمل منظف خاص بشاشة التلفاز فقط بإستخدام، الخل الأبيض وخلطه بالمياة، ثم قم بمسح الشاشة برفق كي تزيل البقع، ثم قم بتنشيفها.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق تنظيف السيراميك المطفي في دقائق

في 4 خطوات.. أفضل طريقة لـ إصلاح لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

طريقة تنظيف أثاث منزلك الخشبي في 5 خطوات

طريقة تنظيف السجاد الشنواه.. 7 خطوات للتخلص من البقع

طريقة تنظيف السجاد.. تعرفى على 40 حيلة للتخلص من البقع

ترشيحاتنا

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

وعد فأوفى.. رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر

تراجع جديد.. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

لـ واتساب مثالي.. أفضل 4 حيل يجهلها الكثيرون

فرج عامر يوجه رسالة نارية لـ حكم مباراة الأهلي وسموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الحركة القضائية الكاملة لـ لنيابة العامة

الحلقة الأولى من ذا فويس.. 12 مشتركا يلفتون الأنظار.. ويمان الحاج تخطف قلب محمد حماقى ..صور

بـ هاف ستومك.. صبا مبارك بإطلالة جريئة والجمهور: كفاية حلاوة بقى