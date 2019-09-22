بالخل والماء.. 3 خطوات تجعل شاشة التليفزيون نظيفة

التليفزيون من الأجهزة المنزلية التي يجب أن نعتني بها بإستمرار، ولكن بطريقة أكثر حذرًا عن غيره، لكونه جهاز كهربائي، فبإمكانك تنظيفه بطريقه آمنة وبسيطة، دون الحاجة لمنظفات أو طرق معقدة، فنقدم لك طريقة تنظيف التلفاز في 3 خطوات وفقًا لموقع "thekitchn".



إيقاف تشغيل التلفزيون

إن إضاءة التليفزيون لا تجعلك تلاحظ الغبار أو المناطق غير النظيفة على التلفاز، ولكن عند غلقه ستكون الرؤية أكثر وضوحًا، ويمكنك ازالة الغبار، وبصمات الأصابع بكل سهولة.





قطعة قماش جافة

استخدم قطعة من القماش جافة وليست خشنة حتى لا تجرح شاشة التلفاز، ثم اعمل على ازالة الغبار برفق.



استخدم منظف

لا يمكنك استخدام اي نوع منظف حتى لا يضر بشاشة الجهاز الخاص بك، فعليك بعمل منظف خاص بشاشة التلفاز فقط بإستخدام، الخل الأبيض وخلطه بالمياة، ثم قم بمسح الشاشة برفق كي تزيل البقع، ثم قم بتنشيفها.





