محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

كشف الفنان محمد رمضان، عن أكاذيب قناة الجزيرة بعد الاستعانة بإحدى فيديوهات حفلات محمد رمضان وعرضها كأنها جانب من المظاهرات التى دعا إليها المقاول الهارب محمد على.





وقال محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الحُكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على انها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا ؟!".





يذكر أن محمد رمضان يحضر حاليًا مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، ومن المقرر أن يبدأ التحضير إلى مسلسله الجديد خلال الايام القليلة المقبلة مع المخرج محمد سامى.





وكانت آخر أعمال محمد رمضان فى الدراما مسلسل "زلزال" الذى شارك فى بطولته حلا شيحة وهنادى مهنى وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج ابراهيم.













<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">الحُكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على انها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا ؟! 🇪🇬😉💪🏽 <a href="https://t.co/EgmTRHiNuV">pic.twitter.com/EgmTRHiNuV</a></p>— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) <a href="https://twitter.com/Mohamed_Ramadan/status/1175781531706646528?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>