حسام البدري يعلن تشكيل الجهاز المعاون له في منتخب مصر .. الأربعاء

يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن الجهاز المعاون له في تدريب الفراعنة يوم الأربعاء على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي يوم الخميس. بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني



أوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول



شدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.