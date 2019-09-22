أول تعليق من إيران على أنباء إطلاقها سراح ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

أكدت الحكومة الإيرانية في بيان عاجل لها منذ قليل الأنباء التي أفادت بإطلاق طهران سراح ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو خلال ساعات.



من جانب آخر، صرح المدير التنفيذي لشركة ستينا بولك، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، بأن الشركة تلقت معلومات بأن إيران ستفرج عن السفينة قريبا.



كانت السلطات الإيرانية احتجزت السفينة في 19 يوليو الماضي، خلال مرورها في مضيق هرمز أمام السواحل الإيرانية، وذلك ردًا على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، وأفرجت سلطات إقليم جبل طارق عن السفينة فيما بعد.



وتشهد منطقة الخليج توترات كبيرة بعد الاستيلاء على تلك السفينة، واستهداف ناقلات نفط أخرى في الخليج، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا للدفع بقوات إضافية لتأمين حركة الملاحة في الخليج.