لحماية طفلك .. تعرفي على 4 بدائل للحلوى المعلبة

كما أن الفواكه المجففة بها قدر أكبر من السكر الذي سيلبي رغبة الطفل في تناول السكريات.



- مثلجات من صنع المنزل

بدلًا من شراء المثلجات التي تحتوي على عناصر مضرة بصحة الأطفال، يمكن صنعها بالمنزل عن طريق عمل عصير من أي فاكهة ثم وضعها في أكواب بلاستيكية ، ووضع عصا المصاصة في وسط كل منها ، وتجميدها ثم تقدم للأطفال.



- كرات الطاقة

كرات الطاقة هي عبارة عن شوفان وزبدة الجوز وبذور الكتان والفواكه المجففة مخلوطين ببعضهم البعض، كما يمكن خلط أي شيء آخر كالمكسرات مثلا حسب رغبة الطفل، ثم وضع كل ذلك في الشكولاتة وتشكيلها على شكل كرات وتركها حتى تتماسك.



- الفراولة المغطاة بالشوكولاتة

أنها من أسهل الوصفات لا تأخذ أي وقت لإعدادها، كل ما نحتاجه هو وضع الفراولة في صوص الشوكولاتة اللذيذ ثم تقديمها للأطفال.



يميل معظم الأطفال لأكل الأطعمة التي تحتوي على كثير من السكريات خاصة الحلويات المعلبة، مما يصيبهم بكثير من الأمراض كالسمنة وتسوس الأسنان، بالإضافة لأضرار مكسبات الطعم والألوان الصناعية التي قد تكون موجودة بهذه الحلويات ، لذلك سيكون من الجيد تقديم بدائل أقل ضررا وأكثر صحة للأطفال حسب ما أشار موقع "healthline".- الفواكهيمكن تقديم الفاكهة طازجة للأطفال أو تقديمها مجففة، فهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة كالفيتامينات والمعادن، بالإضافة للألياف التي تعزز عملية الهضم.