قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، والتي تعقد في الولاية الأمريكية نيويورك، حيث تعد هذه الجولة الثانية من القمة الثلاثية الثانية التي تعقد بين قادة وزعماء الدول الثلاث ، في إطار التعاون العربي المشترك لصالح الشعوب في إطار المنفعة والاحترام المتبادلين



كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن القمة ستشهد متابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولى التى عقدت بالقاهرة مارس الماضى ، وكذا تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن.



وكانت القاهرة قد استضافت في مارس الماضي الجولة الأولى من القمة المصرية العراقية الأردنية ، والتي صدر عنها بيان ختامي أكد أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعمه بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية ، مشددا علي ضرورة العمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى القضية الفلسطينية ودعم حصول الشعب الفلسطيني علي كافة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته علي ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.



وأكد القادة الثلاث على دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.