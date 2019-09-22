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رياضة

الأهلى يكتسح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى دورى مواليد 99

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:42 م
فريق شباب الأهلى
فريق شباب الأهلى
عمرو الحلوانى
فاز فريق شباب الأهلى لكرة القدم مواليد 1999 على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بدورى القطاعات .
ونجح الأهلى فى السيطرة على المباراة بشكل تام واستطاع اللاعبون الظهور بمستوى فنى وبدنى مميز مما أدى إلى كتابة تفوق كبير على الزمالك طوال اوقات المباراة .
جاءت اهداف النادى الأهلى عن طريق نجميه محمود شعبان ومحمد فخرى .

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