الأهلى يكتسح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى دورى مواليد 99

فاز فريق شباب الأهلى لكرة القدم مواليد 1999 على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بدورى القطاعات .

ونجح الأهلى فى السيطرة على المباراة بشكل تام واستطاع اللاعبون الظهور بمستوى فنى وبدنى مميز مما أدى إلى كتابة تفوق كبير على الزمالك طوال اوقات المباراة .

جاءت اهداف النادى الأهلى عن طريق نجميه محمود شعبان ومحمد فخرى .

