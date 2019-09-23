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برلمان

نائب بنى سويف: طلبة الجامعة فضحوا قناة الجزيرة ودعموا الاستقرار والتنمية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
أسامة علي
قال النائب علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان ونائب محافظة بنى سويف، إن انطلاق العام الدراسى للتعليم قبل الجامعى والجامعى اليوم فى المحافظة كان موفقا للغاية نتيجة الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتها المسئولين خلال الفترة الماضية.

وأكد على بدر خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جامعة بنى سويف شهدت اليوم فعالية كبرى تقدمها رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس جنبا إلى جنبا مع طلبة الجامعة لدعم الدولة المصرية ولإثبات حبهم وولائهم للوطن، وتأييدا للقيادة السياسية لاستمرار التنمية والبناء.

وتابع عضو محافظة احتفالات اليوم خاصة من الطلبة سببت الكيد لقناة الجزيرة الارهابية التى كانت تتمنى حدوث مظاهر، معقبا" قناة الجزيرة الارهابية حاولت نقد الأمر الذي لا يتفق مع سياستها فى التحريض ضد الدولة المصرية ولكن رد جامعة بنى سويف أخرست ألسنة القنا الإرهابية".

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