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مرأة

كارثة .. 3 فيروسات قد تؤدي للإصابة بالسرطان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
قسم المرأة
عادة ما يعتقد أغلب الناس أن الفيروسات ليس بأمر خطير ويمكن القضاء عليها باستخدام المضادات الحيوية المناسبة.

لكن ما يقلق في الفيروسات أنه هناك العديد منها يمكن أن يكون طريق للإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، لكن بالطبع هذا لا يعني أن الأصابة بتلك الفيروسات يصحبه بالضرورة الإصابة بالسرطان، سنعرض أشهر تلك الفيروسات حسب ما أشار موقع " webmd".

- فيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV)  
هو فيروس يصيب الكبد بسبب استخدام إبر ملوثة أو القيام بعملية نقل دم ملوثة أو ممارسة الجنس دون وقاية كافية، كما يمكن العلاج منه بعد عدة أشهر ببعض الأدوية، لكن لسوء الحظ أنه من أكثر الأسباب التي قد تؤدي للإصابة بسرطان في الكبد .

- فيروس الورم الحليمي (HPV) 
ممارسة الجنس هي أكثر الأمور المتسببة في الإصابة بهذا النوع من الفيروسات، في الحقيقة هو ليس فيروس واحد بل مجموعة تضم حوالي 200 نوع، يمكن على الأقل لعشرة أنواع منهم أن تتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم أو اللسان و اللوز، والجدير بالذكر أنه قد يتم الشفاء من هذا الفيروس من تلقاء نفسه دون أن يعلم الشخص أنه مصاب من الأساس.

- فيروس نقص المناعة أو (الإيدز) 
هو من أكثر الفيروسات التي يمكن أن تنتشر بسهولة فقد يصاب به طفل لم يولد بعد أو رضيع بسبب إصابة أمه به، فيمكن أن تكون الأبر المستخدمة أو ممارسة الجنس دون وقاية من أكثر أسباب الإصابة به، ولسوء الحظ لا يتوقف خطر هذا الفيروس عند هذا الحد بل يمكن أن يؤدي للإصابة بسرطان الدم أو سرطان عنق الرحم.

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