أول تعليق من مينا مسعود على اختياره سفيرا لـ اتكلم مصري

أعرب الفنان المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، عن سعادته لاختيار وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، له كسفيرا لمبادرة "إتكلم مصري"، وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.



وأوضح "مينا" حرصه على تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرا إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج، لما له من قوة تأثير.





ومن جانبها عبرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن سعادتها بما وصل إلي "مينا" في مشواره الفني، مضيفة أنها تتمنى له المزيد من النجاح، ومؤكدة أنه يعد من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي عكست صورة إيجابية عن مصر عالميًا.





ووجه "مينا" رسالة إلى أبناء المصريين في الخارج، طالبهم فيها بضرورة التمسك باللغة الأم اللغة المصرية، لافتا إلى ضرورة إتقان هذه اللغة التي تربطهم بهويتهم العربية.





يذكر أن مبادرة "إتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.





الجدير بالذكر أن مينا مسعود ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".