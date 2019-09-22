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فن

ريهام أيمن بصحبة زوجها شريف رمزي في الجونة .. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:25 م
ريهام ايمن وشريف
ريهام ايمن وشريف رمزى
محمد بدران
نشر شريف رمزى صورا جديدة له على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

وظهر شريف رمزى بصحبة الفنانة ريهام أيمن خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وعلق قائلًا : "شكرا جزيلا على المقابلة الجميلة لا يمكننى الانتظار لمشاهدة ذلك".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.


يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.

 

 



ريهام أيمن بصحبة زوجها شريف رمزي في الجونة .. شاهد

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