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سيارات

أستاذ هندسة يطالب بتحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء قبل السيارات الخاصة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:44 م
صدى البلد
كريم عاطف
طالب الدكتور هاني منيب أستاذ هندسة السيارات بجامعة حلوان، بتحويل جميع الحافلات في مصر للعمل بالكهرباء لما سيعود على الاقتصاد من توفير للطاقة وعلى البيئة بفوائد كبيرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر انه في ظل عدم وجود بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية في كل مكان، يمكن أن يكون جراج الحافلات مكانا مناسبا للشحن والصيانة.

وقال منيب إن كل أتوبيس يمكن أن يوفر أمامه 60 سيارة بالشوارع وبالتالي فإن الإسراع بتقديم خدمة الحافلات بمستوى عال يساعد على تقليل الازدحام بالشوارع وهو ما يتماشى مع خطط الدولة حاليا.

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