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مرأة

كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
رنا عصمت
سخر رواد نشطاء موقع التواصل الاجتماعى الفيسوك ورواد السوشيال ميديا، من حذاء الاعلامية بوسى شلبى، التى ظهرت به في اللحظات الأولى من وصولها إلى مدينة الجونة الساحلية، وهي ترتدي حذاءً غريب الشكل، ما عرضها للسخرية من بعض المتابعين عبر "إنستجرام".

وظهرت الاعلامية بوسى شلبى، بهذا الحذاء مرة اخرى مرتديه عليه فستان مخطط بالابيض والاسود، وهو ما عرضها للسخرية من الجمهور من جديد،

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد
كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد
كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

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