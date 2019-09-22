تقرير أممي: 5 مليارات شخص يفتقدون الرعاية الصحية بحلول 2030

كشف تقرير جديد صدر اليوم الأحد عن الأمم المتحدة أن حوالي خمسة مليارات شخص قد لا يحصلون على الرعاية الصحية في عام 2030، ما لم تقم البلدان بسد الثغرات الكبيرة في التغطية الصحية.



يأتي ذلك بينما تستعد الأمم المتحدة لاستضافة قمة تاريخية لتسريع التقدم في مجال الرعاية الصحية الشاملة.



وتقدر الدراسة، التي صدرت تحت عنوان "الرعاية الصحية الأولية على الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة"، أنه يمكن إنقاذ نحو 60 مليون شخص من خلال زيادة الإنفاق السنوي على الرعاية الصحية الأولية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 200 مليار دولار في السنة.



ويُظهر تقرير التغطية الصحية الشاملة ثغرات كبيرة في الخدمات الصحية في أشد البلدان فقرًا والمتأثرة بالصراع حيث غالبا ما تعاني المناطق الريفية من انخفاض التغطية بسبب نقص البنية التحتية ونقص العاملين الصحيين والرعاية سيئة الجودة.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "إذا كنا جادين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين حياة الناس، فيجب علينا أن نكون جادين بشأن الرعاية الصحية الأولية".



وتابع في تصريحات صحفية تعليقا علي التقرير"هذا يعني توفير الخدمات الصحية الأساسية مثل التحصين والرعاية الصحية التي تسبق الولادة وتقديم المشورة بشأن أسلوب حياة صحي في مراكز قريبة من المنزل قدر الإمكان، والتأكد من أن الناس لا يضطرون إلى دفع تكاليف هذه الرعاية من جيوبهم الخاصة."



ويأتي هذا التقرير قبيل انعقاد أول قمة رفيعة المستوى حول التغطية الصحية الشاملة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الاثنين حيث تعد واحدة من المؤتمرات الخمس الرسمية التي ستعقد خلال الأسبوع رفيع المستوى بمناسبة افتتاح دورة الجمعية العامة الجديدة.



وتعتبر الأمم المتحدة هذا الحدث أهمَ اجتماع سياسي يعقد على الإطلاق حول هذا الموضوع، حيث من المقرر أن يشارك به ممثلون كبار من مجموعة واسعة من المنظمات ذات الصلة - بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات والبرلمانيون وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني وقادة قطاع الأعمال، والأكاديميون.



وتعتقد منظمة الصحة العالمية، التي تلعب دورا رائدا في دعم البلدان في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، أن الصحة ضرورية للتنمية المستدامة.



واستطرد غيبريسوس : تهدف البرامج التجريبية الى تحسين الرعاية الصحية من خلال إلغاء الرسوم في مرافق الرعاية الصحية المحلية، وإدخال نظام للتأمين الصحي الاجتماعي.



ويُنظر إلى التقدم المحرز في التغطية الصحية الشاملة، مثل العمل المناخي، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في ضمان أن خطة عام 2030، وهي مخطط الأمم المتحدة لمستقبل جيد لكوكب الأرض والناس والرخاء حيث يدعو الهدف 3 من التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، لجميع الأعمار"، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة هو واحد من الأهداف التي حددتها دول العالم، عند اعتماد الأهداف في عام 2015 وذلك وفقا لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.