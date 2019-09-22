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حوادث

تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع .. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:43 م
جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية
كتب محمد صبرى
شنت الاجهزة الامنية حملات مكبرة لتحقيق الانضباط والوقوف والتصدى لكافة المخالفات .

اسفرت الجهود فى مجال تحقيق الإنضباط المرورى وحملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحى وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء، و مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية.

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