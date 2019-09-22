تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع .. فيديو

شنت الاجهزة الامنية حملات مكبرة لتحقيق الانضباط والوقوف والتصدى لكافة المخالفات .



اسفرت الجهود فى مجال تحقيق الإنضباط المرورى وحملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحى وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء، و مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية.