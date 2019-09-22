تنسيقية الأحزاب: الشعب المصرى لديه وعي كامل بكل المؤامرات

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب تضم 25 حزبا سياسيا بالإضافة إلى شباب سياسيين، لافتة إلى أن داخل التنسيقية يوجد أحزاب معارضة.



وأضافت "طلعت"، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن معظم أفكار الأحزاب داخل التنسيقية مختلفة ولكننا دائما نغلب الرأي الذى يأتي في مصلحة الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه يوجد توافق داخل التنسيقية لمصلحة الوطن.



ونوهت بأن التنسيقية تابعت الأحداث الأخيرة في السوشيال ميديا عن مصر، والشائعات التي أطلقت على الدولة المصرية، مضيفة: "لما شفت فيديوهات بتقول أن في ناس في التحرير تحركت ورحت هناك لكن الحقيقة لم أجد أحدا هناك.. كل اللى موجود حوالي 20 شاب فوق كوبري أكتوبر يحاولون تصوير لقطات عشان توضيح التجمعات.. والأمن كان يتحرك دون مشاحنات".



وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الشعب المصري أثبت وعيه التام بالمؤامرات التي تحاك على بلادنا، ومحاولة تفكيك الوطن من خلال تفكيك الجيش، مشيرة إلى أن مصر عمود الخيمة التي ترتكز عليها كل الدول العربية خاصة أن مصر صاحبة الجيش الأقوى في المنطقة.



يذكر أن الدولة المصرية تعرضت لحملة شائعات مغرضة خلال الفترة الماضية، تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن البلاد، حيث أطلقت جماعة الإخوان الإرهابية أبواقها الإعلامية المسمومة من أجل دعوة المصريين للتجمهر في ميدان التحرير، الجمعة الماضية ولكنها فشلت في حشد المصريين ضد بلادهم.