تلميذ ذكي يتسبب في حبس سائقة أتوبيس مدرسة.. لن تصدق ما حدث

اعتقلت شرطة العاصمة واشنطن الامريكية سائقة أتوبيس مدرسة بعد انزالها تلميذ في عمر العشر سنوات من الاتوبيس، حيث اتصل الطفل بالشرطة وأبلغهم بأن سائقة اتوبيس المدرسة كانت مخمورة وفي حالة سكر.



وأوضحت صحيفة " فوكس نيوز" الأمريكية، ان كاترين ماكارون ، 48 عامًا ، سائقة حافلة مدرسية قبض عليها من قبل رجال الشرطة بعد بلاغ صبي في 12 سبتمبر بأنها كانت تقود الحافلة وهي مخمورة.



وبعد القبض على سائقة الاتوبيس المدرسية أجرت اختبار تعاطي الكحل، ليتم بعدها اتهامها بالقيادة تحت تأثير الكحل وتعريض الطلاب للخطر والتهديد.



وذكر تقرير الشرطة أن مستوى الكحول في دمها كان أكثر بقليل من 09 ، أعلى بقليل من الحد القانوني



فيما أصدرت مدارس العامة بيانًا يوم الجمعة قائلة إن ماكرون كانت موقفة إداريًا ، وقيد التحقيق .