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مرأة

إذا تناولته في الإفطار .. فائدة غير متوقعة للآيس كريم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:16 م
أيس كريم
أيس كريم
نهى حمدي
يفكر بعض الناس في تناول الآيس كريم في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الإفطار، ولكن المخاوف من القيام بهذه الخطوة لتأثيرها على صحتك من وجع بالمعدة أو الإصابة بالاحتقان وغيره تجعلك تتراجع عنها، ولكن دراسة جديدة جاءت لتثبت أن هذه المخاوف مجرد أوهام.

فقد توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن تناول الآيس كريم من أفضل المأكولات التي يمكن أن تتناولها كوجبة إفطار، بحسب ما نشر الموقع الاجنبي " remedydaily".

وتطرقت الدراسة التي أجراها " يوشيهيكو كوجا" من جامعة كيورين ، إبلا أن تناول الآيس كريم يمكن أن يحسن اليقظة والأداء العقلي، فقد قارن "كوجا" نشاط الدماغ للمشاركين الذين تناولوا الآيس كريم مباشرة بعد الاستيقاظ مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وكان المشاركون الذين تناولوا الآيس كريم أسرع أوقات رد الفعل وتهيج أقل في العقلية.

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