شاهد.. ملخص وأهداف ليفربول ضد تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد تشيلسي



افتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 15 عن طريق ارنولد من تسديدة صاروخية من ركله حرة مباشرة قبل من منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح .



وأضاف فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول فى الدقيقة 30 بعد تنفيذ ركنية ليقفز على أثرها ويسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور.



تشيلسي يقلص الفارق





وقلص تشيلسي فى الدقيقة 71 عن طريق كانتي بتسديدة صاروخية بعد توغل رائع علي حدود منطقة الجزاء فتسكن الشباك .



الشوط الاول :

بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه في أول دقائق المباراة .



وباغت تشيلسي مرمى ليفربول بعد تمريرة بينية من كانتي وصلت لويليان وحاول السيطرة والمرور من دفاع ليفربول ولكن خرجت ضربة مرمى.



ونجح فريق تشيلسي فى غلق المساحات أمام ماني وصلاح بعد اعتمادهم على الكرة الطويلة .



وجاءت فرصة هدف لتشيلسي بعد تمريرة طولية يقابلها ابراهام وينطلق ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من ادريان حارس ليفربول فى الدقيقة 24 .



والغت تقنية الفار هدف لتشيلسي بداعي التسلل بعد عرضية من ويليان انتهت بتسديدة من أزبيليكويتا من داخل منطقة الجزاء.



الشوط الثاني ليفربول ضد تشيلسي :



بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه لتسجيل هدف ثالث لقتل المباراة .



وفي الدقيقة 47 ، تلقي فيرمينو عرضية رائعه من زميله ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية ويتصدم لها كيبا حارس تشيلسي .



وواصل ليفربول الهجوم فى الدقيقة 51 فرصة بعد عرضية من ناحية اليمين داخل منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع تشيلسي وانقاذ من كيبا حارس البلوز.



وسدد كانتي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى ادريان حارس ليفربول.



رأسية خطيرة من باتشوايي داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليسار وتمر بجوار مرمى أدريان بقليل ويحرم تشيلسي من هدف التعادل .



وبهذه النتيجة يواصل ليفربول الحفاظ علي صدارة الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة ، بينما تجمد تشيلسي فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط .

حققفوزا صعبا عليبهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافساتالممتاز.