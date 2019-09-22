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برلمان

علي بدر يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد قناة الجزيرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:49 م
النائب على بدر عضو
النائب على بدر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
أسامة علي
طالب النائب علي بدر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، المجتمع الدولى وخاصة المجتمع العربى باتخاذ اجراءات صارمة ضد "قناة الجزيرة الارهابية" لحرصها خلال السنوات الماضية على دعم الارهاب حول العالم والتحريض ضد الدول العربية لا سيما مصر لنشر الفوضى وهدم استقرار الدول.

وأكد على بدر خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ان قوانين الدولة تمنع مواطنيها من التحريض ضد الدولة، وما تفعله قناة الجزيرة وأدواتها الاعلامية المشبوهة من دعم الارهاب واذاعة الاكاذيب والافتراءات لهدم استقرار الدول هو جريمة تعاقب عليها القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الانسان، بالرغم من تركيز قناة الجزيرة الارهابية خلال السنوات الماضية على الصيد فى الماء العكر وبث سمومها ضد الدولة المصرية، إلا ان الشعب المصرى صامد ضد اشاعات واكاذيب الجزيرة حفاظا على دولته.

وأدانت المنظمات الحقوقية الدولية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسانية لغة التحريض الصادرة من اعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر والذي سيسبب انتهاكا للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصداقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للاخبار وسياسة الكذب التي تمارسه.

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