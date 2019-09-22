إقبال كبير على مهرجان استقبال الطلاب بجامعة عين شمس

شهد مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس إقبالا كبيرا من الطلاب خلال اليوم الثانى من الدراسة.



يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وتنظيم قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و تنفيذ إتحاد طلاب الجامعة.



شهد المهرجان إقبالا كثيفا من الطلاب على المعارض المختلفة، فقد لقى معرض الكتاب المجانى إقبالا من الطلاب مشيدين بتنوع محتويات المعرض وتلبيتها لاهتماماتهم المختلفة، كما شهد معرض الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية إقبالا من الطلاب الراغبين فى تعلم الأشغال الفنية، ذلك إلى جانب توافد الطلاب على المعرض التعريفى بنماذج المحاكاة المختلفة و التعرف على كيفية المشاركة بها، كما تعرف الطلاب على كيفية المشاركة في الانشطة الطلابية المتنوعة التى تقدمها إدارة رعاية الشباب كل حسب ميوله وهواياته.



كما قدم معرض صندوق مكافحة الإدمان خدماته التوعوية للطلاب إلى جانب تقديم خدمات طبية كقياس الضغط والسكر والوزن و خدمة التبرع بالدم لصالح مستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصى.



كما شارك عدد كبير من الطلاب فى المسابقات الرياضية مثل تنس الطاولة وكرة السرعة و مصارعة الذراعين.



ويستمر مهرجان إستقبال الطلاب حتى ٨ من أكتوبر المقبل ويتضمن العديد من الفعاليات مثل العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة والندوات التثقيفية وحفلات فنية تقدم على مسرح رعاية شباب الجامعة.