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رياضة

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أرسنال يخطف أستون فيلا في الدقائق الأخيرة ويفوز 3 - 2

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:56 م
لاعبي ارسنال
لاعبي ارسنال
حسام الحارتي
حقق فريق أرسنال فوزا صعبا على منافسه أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الرغم من افتتاح لاعبي أستون فيلا أهداف المباراة في الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق اللاعب جون مكجين في الدقيقة "20"، وفرض الاستحواذ على لاعبي أرسنال.

وخاض لاعبو أرسنال المباراة بطريقة تكتيكية منذ انطلاق احداث الشوط الثاني من المباراة حيث استطاع لاعبو الفريق فرض السيطرة والاستحواذ وأحرز هدف التعادل في الدقيقة "58"، لينهي علي أمل أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المباراة حيث أحرز هدفين في دقائق معدودة لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح ارسنال مقابل هدفين لـ أستون فيلا .

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق استون فيلا بهدف نظيف في المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز جون ماكجين لاعب استون فيلا هدف تقدم فريقه من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب أنور الغازي داخل منطقة الجزاء ليستقبلها جون مكين بوضعها بالقدم على يسار الحارس لتسكن الشباك.

فرض لاعبو أستون فيلا السيطرة الكاملة على لاعبي أرسنال حيث أهدر لاعبو أستون فيلا العديد من الفرص بمشاركة تريزيجيه.

تعرض ميتلاند نيلس لاعب فريق أرسنال للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء للمرة الثانية بسبب تدخله القوي مع أنور الغازي لاعب أستون فيلا.


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