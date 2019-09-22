كوارث منزلية تسببها القطط.. احذر رقم 2 منها

القطط من الحيوانات الأليفة والاجتماعية التى تحب أن تلهو وتمرح بإستمرار، ولكن مع اللعب الزائد تضر أثاث المنزل، وتتسبب في بعض المشكلات التي تزعج من يربيها، فعليك دائمًا أن تتابعها حتى لا تضر نفسها أو مَن حولها، فنقدم 6 مشاكل سلوكية تفعلهم القطة داخل المنزل ويجب أن تضعهم في عين الاعتبار، وفقًا لموقع "webmd".



اللعب بصندوق القمامة

تتجنب القطط عادًة القمامة لأنها لا تحب رائحتها النفاذة، ولكن صندوق القمامة من الأدوات السهلة للعب بها والإختباء فيها بالنسبة للقط، فعليك دائمًا اسبعاد الصندوق عن منطقة لعب القطة، وإفراغه من القمامة مرتين على الأقل في اليوم الواحد.



التبول في أرجاء المنزل

تميل القطط إلى التبول عندما يكون هناك قطه أخرى معها في المنزل، او في صراع آخر مع حيوان امامها حتى و إن كانت حشرة صغيرة، او عند شعورها بعدم الآمان، فعليك دائمًا تنظيف المنزل، وتعقيم القط.



الخدش

القطط من الحيوانات التي تتمتع بفرط بالحركة، فتلاحظ إنها تخدش بجميع اثاث المنزل أو السجاد والستائر، فعليك بحماية اثاث المنزل عن طريق وضع أنواعًا من الرش عليه تجعل القط تذهب بعيدًا عنه.



سلوك عدواني

تلجأ القطة لفعل السلوك العداوني عندماتحاول الحصول على شئ محدد ولا تستطيع الوصول إليه، فإنه تبدأ في العنف مع الذي يقف أمامها، لذلك يجب عرضها على الطبيب لحل تلك المشكلة النفسية.



السهر

تحب القطط ان تمرح كثيرًا حتى منتصف الليل، ولكن يعد السهر من العادات غير الصحية للقطة، فتجنب الأكلات التي تساعد القطة على السهر حتى لا تسبب في عمل مشكلة اثناء نوم اصحاب المنزل.



الصراخ

القطط من الحيوانات الإجتماعية فهي تتعلق بأصحابها بطريقة كبيرة، ولكن عند تركهم بمفردهم للذهاب للعمل والخروج من المنزل، فإنها تبدأ بالصراخ، فعليك قبل أن تذهب بعيدًا وتركها بمفردها،أن تلعب معها لمدة 15 دقيقة ثم تغادر كي تتجنب عملية الصراخ وازعاج من حولها.