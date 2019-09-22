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رياضة

طنطا يبدأ الدوري بفوز مهم على وادى دجلة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
عمر سلامة
فاز طنطا على وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت من الجولة الأولى للدورى المصرى الممتاز.

و أحرز إسلام فؤاد الهدف الوحيد فى الدقيقة السابعة و الثمانون من زمن الشوط الأول و بذلك يحصد طنطا أول ثلاث نقاط له فى الدورى الممتاز المصرى.

وسبق أن أعلن تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة طنطا ضمن الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف

خط الدفاع : محمود مرعى وخالد رضا وعبدالرحمن بودى والغانى يعقوبو.

خط الوسط: محمد رضا ومحمد عبد العاطي ومحمد هلال

خط الهجوم: وحسام عرفات ورفيق كابو ومروان حمدي

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