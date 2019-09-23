اليوم .. فصل التيار الكهربائى عن مدينتي بنها وكفر شكر لـ 3 ساعات



وأشارت الى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر ومحطة محولات طوخ، والقري التابعة لهما بالتناوب 24 سبتمبر الجاري لمدة 3 ساعات تبدأ في الخامسة صباحا وحتى الثامنة من صباح اليوم نفسه كما سيتم فصل التيار الكهربائي بالتناوب عن محطتى محولات قليوب وقها 25 سبتمبر الجاري، بنفس المدة.



أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية إجراء مناورات بجميع محطات محولات الكهرباء بالمحافظة لاختبار أجهزة ضغط الحمل على أن يتم فصل التيار الكهربائي بالمناوبة بعدة مناطق وفقا للخطة التي تم وضعها على مدار 3 أيام متتالية.وأكدت رئيس قطاع الكهرباء أنه سيتم اليوم الإثنين عن محطة محولات بنها القديمة ومحطة محولات بنها الجديدة ومحطة محولات شرق بنها ومحطة محولات كفر شكر والقري التابعة للمركزين بالتناوب لمدة 3 ساعات تبدأ الخامسة صباحا وحتى الثامنة صباحا من اليوم نفسه.