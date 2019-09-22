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أخبار العالم

شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:01 م
جانب من العرض الجوي
جانب من العرض الجوي
أحمد قاسم
شهدت سماء العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، عروضًا جوية مذهلة نفذتها طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89.

وشهدت العروض حضورًا وتفاعلا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية، فيما وثق عدد من الزوار الصور والتفاعلات التي شهدتها العروض، وفقًا لصحيفة "الرياض".





شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني
شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني
شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني
شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني
شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني
شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني
شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني

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