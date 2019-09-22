خلال اللقاء التعريفي للطلاب بعلوم عين شمس: نائب رئيس الجامعة يؤكد على أهمية بناء العقل الواعى والشخصية المتوازنة

افتتح صباح اليوم الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد رجاء سطوحى عميد كلية العلوم اللقاء الطلابى السنوى للعام الجامعي الجديد بحضور الدكتور محمد خالد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف عبد العاطى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من رؤساء الأقسام و أساتذة الكلية وطلاب الفرقة الأولى.



وخلال حوار مفتوح أكد الدكتور عبد الفتاح سعود على ثقته فى تميز شخصية طلاب كلية العلوم وذكائهم الكبير وذلك لإختيارهم المميز لدراسة العلوم وخاصة في جامعة عين شمس التى طالما تخرج منها علماء اجلاء يشار إليهم بالبنان فعليهم أن يقتدوا بهم ويسيروا على خطاهم.



ناصحًا الطلاب بالحرص على الجد و الإجتهاد في تلقى العلم على أيدى أساتذتهم العلماء وخاصة أن كلية العلوم توفر عددا من البرامج الجديدة التى تجعل الخريج متميز بشدة في سوق العمل.



كما أشار إلى أهمية مشاركة الطلاب بالأنشطة المتنوعة التى تقدمها إدارة رعاية الشباب من أنشطة فنية و رياضية و علمية وثقافية وكذلك نشاط المسرح المميز على مستوى الجامعات المصرية والذى ينافس بقوة في المسابقات الجامعية العالمية وذلك لأن الشخصية المتوازنة هى الشخصية الناجحة القادرة على بناء وطن بالوعى والعمل والثقافة والفكر الإيجابى، مؤكد أن مستقبل مصر المشرق لن يكون إلا بعقول أبنائها العلماء ومشددا على ضرورة خدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة بهم مقتدين بالأديب نجيب محفوظ الذى أهله الإغراق فى المحلية للوصول للعالمية وكذلك علماء مصر كلهم درسوا بها وعادوا بعد تحقيقهم لنحاجات ليخدموا وطنهم الأم مصر.



كما تطرق الى تنظيم الجامعة لعدد كبير من الندوات التثقيفية التى تستضيف كوكبة من المفكرين والمثقفين في مختلف المجالات واتاحة الفرصة لكل طالب للحوار والاستفسار عن كل ما يشغله ليكون رأيه و قناعاته عن علم ومعلومات صحيحة مستقاه من مصادرها الموثوقة.



وفى ختام اللقاء نصح الطلاب بإستثمار سنوات الدراسة الجامعية لانها مرحلة من العمر ممتعة تجمع بين الجد والمرح والمتعة.



ثم استعرض الدكتور محمد رجاء بعض النماذج المشرقة من خريجى الجامعة الذين تقلدوا العديد من المواقع القيادية في مصر ومنهم علماء رفعوا اسم مصر عاليًا فى مختلف دول العالم من بينهم العالم الكبير دكتور فاروق الباز و العالم الكبير دكتور مصطفى السيد وهما ممن درسوا في كلية العلوم جامعة عين شمس و تتلمذوا على أيدى أساتذتهم العلماء البارزين.



كما اكد حرصه البالغ على تقليد سنوى تتبعه الكليه في إقامة لقاء تعريفى بين الطلاب وأساتذتهم فى اليوم الأول للدراسة لتحقيق تواصل فعال و الرد علي العديد من التسأؤلات التى تشغل أذهان الطلاب.



وأشار الدكتور محمد خالد إلى العديد من الفاعليات والمسابقات العلمية التي تقدمها الكلية مؤكدا تواصله المستمر مع أبنائه الطلاب و تقديم كل الدعم والمشورة اللازمة لهم.



ثم تم عرض فيلم تعريفى حول كلية العلوم وقام الاساتذة ورؤساء الأقسام بتقديم نظره عامة حول كيفية التشعيب والمواد الواجب دراستها وكيفية تأهيل الخريج لسوق العمل.