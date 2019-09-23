نائب الدقهلية يخاطب وزارتي الصحة والنقل بشأن مستشفى أجا واستكمال طرق المركز

أعلن النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، عن تقدمه بطلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن باستكمال الأجهزة الخاصة بمستشفى أجا وآخر بخصوص استكمال الطرق التابعة لمركز أجا بالمحافظة.



وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهالي محافظة الدقهلية في أمس الحاجة إلى استكمال ما تم بناؤه في مستشفى أجا بالمحافظة فهذا المستشفي يخدم أكثر من 600 ألف نسمة، مما يجعل من الضروري أن يتم توفير جميع الأجهزة الخاصة بالمستشفى للحفاظ على صحة المواطن وسلامته.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن طلب الاحاطة الاخر يحافظ على سلامة المواطنين من وجود حوادث تهدد حياتهم، في عدم استكمال هذه الطرق ويعرض حياة المواطن للخطر ما يجعل من الضروري أن يتم استكمال هذه الطرق بأسرع وقت ممكن.



وأكد النائب أنه سيقوم بتقديم هذه الطلبات في أكتوبر القادم بدور الانعقاد الخامس لسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة استكمال هذه الأمور الخاصة بالمواطن المصري.