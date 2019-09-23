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أخبار البلد

رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية يشارك في حملة لتنظيف النيل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
رئيس القسم العلمي
رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية يشارك في حملة النيل
محمد مجدي
شارك رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية في القاهرة في حملة لتنظيف النيل في القاهرة.

وقال السفارة الألمانية في القاهرة إن رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية ونظيره من المعهد الفرنسي Institut français d'Égypte شاركا في حملة نظافة نظمتها مؤسسة شباب بتحب مصر YLE Foundation ضمن الاحتفال باليوم العالمي للنظافة WorldCleanUpDay2019.

وأشارت السفارة الألمانية في القاهرة إلى أن النفايات البلاستيكية تسبب أضرارا بالغة للبيئة وتهديدا للحياة في الأنهار والمحيطات.

وأكدت أنه يجب على الجميع العمل على تقليل استخدام النفايات التي ينتهي بها المطاف في الماء.
رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية يشارك في حملة لتنظيف النيل
رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية يشارك في حملة لتنظيف النيل

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